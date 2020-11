Stasera in tv 15 novembre, su Rete 4 il film Altrimenti ci arrabbiamo con Terence Hill e Bud Spencer. La trama

15 novembre 2020 a

Altrimenti ci arrabbiamo è il film in programma stasera in tv, 15 novembre, su Rete 4. Commedia italiana del 1974, vede alla regia Marcello Fondato, mentre nel cast Terence Hill, Bud Spencer, Donald Pleasence, John Sharp. E' uno dei film di Bud e Terence entrato nella storia del cinema. La trama. Ben e Kid vincono una splendida Dune Buggy, ma non la possono certo dividere. Come fare per decidere chi se la deve prendere? Se la giocano a birra e salsiccia. La gara, però, viene interrotta da alcuni scagnozzi che distruggono anche la Buggy. Ovviamente Ben e Kid non restano a guardare.

