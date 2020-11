Stasera in tv 15 novembre, su Italia 1 il film X Men: Apocalisse. La trama

15 novembre 2020 a

a

a

E' X Men: Apocalisse il film di stasera in tv, 15 novembre, su Italia 1. Genere azione e fantascienza, produzione americana del 2016, regia a cura di Bryan Singer. Gli interpreti principali sono James McAvoy, Michael Fassbender, Jennifer Lawrence, Oscar Isaac, Nicholas Hoult. La trama. Siamo nell'Antico Egitto ed En Sabah Nur, detto Apocalisse, venerato come un dio, sta per compiere il rito di trasferimento della sua anima nel corpo di un mutante che ha il potere di rigenerare le proprie ferite, ottenendo così l'immortalita, ma un gruppo di ribelli lo imprigiona sotto una piramide. Nel 1983 alcuni fanatici lo risvegliano dal suo riposo.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.