Stasera in tv 15 novembre, su Rai 4 il film The perfect guy. La trama

15 novembre 2020 a

a

a

Stasera in tv, 15 novembre, su Rai 4 è in programma il film The perfect guy. Inizio alle ore 21.20 per questo thriller americano del 2015. La regia è a cura di David M. Rosenthal, mentre del cast fanno parte Michael Ealy, Sanaa Lathan, Morris Chestnut, Shannon Lucio, Kathryn Morris, Rutina Wesley, Holt McCallany, Ronnie Gene Blevins, Charles S. Dutton, John Fortson. La trama. Leah sembra pronta per sposarsi con Dave, ma lui non è sicuro del passo. La sua paura verso gli impegni e i dubbi lo portano a rompere la relazione. Leah incontra Carter Duncan e pensa di aver trovato l'uomo perfetto, quando invece diventerà il suo peggior nemico.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.