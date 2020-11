Tiziano Ferro a Domenica In: "Sanremo? Una giostra pericolosa". Poi frecciata a Fiorello? "Ho litigato solo con i mediocri"

15 novembre 2020 a

Lunga intervista a Tiziano Ferro da parte di Mara Venier nella puntata di domenica 15 novembre di Domenica In. Il cantante si è raccontato a 360 gradi, dalla sua nuova vita a Los Angeles con il marito Victor ai problemi di alcolismo avuti in passato, fino all'esperienza di Sanremo dello scorso febbraio. "E' stato bello ma anche stressante - ha sottolineato Ferro - se sei italiano tutto si ingigantisce, sia le cose belle che le ca**ate. In quella settimana si brucia tanto e per me Sanremo è una giostra, anche un po' pericolosa".

Domenica In: Tiziano Ferro e Sinisa Mihajlovic tra gli ospiti di Mara Venier

Mara Venier gli chiede della collaborazione avuta proprio al festival con Massimo Ranieri: "E' stato straordinario - ha detto - di lui mi ha colpito l'umiltà, che è la caratteristica dei più grandi. Difficile litigare con loro, io ho avuto problemi soltanto con i mediocri, forse per loro insicurezza". La mente è tornata alla discussione avuta sempre a Sanremo con Rosario Fiorello, con la polemica e la pace davanti al pubblico. Chissà se è davvero tutto dimenticato.

