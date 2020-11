Daydreamer, Can e Sanem: torna la tenerezza ma c'è un colpo di scena. Anticipazioni soap Canale 5 domenica 15 novembre 2020

15 novembre 2020 a

Oggi, domenica 15 novembre 2020 alle ore 16.20, va in onda su Canale 5 una nuova puntata di Daydreamer – Le ali del sogno, la soap turca con Can Yaman e Demet Özdemir. C'è attesa per i due nuovi episodi che vedranno i ragazzi dell'agenzia sorprendere Can. Quest'ultimo si sentirà in dovere di scusarsi con tutti loro, inclusa Deren che aveva licenziato.



Nelle puntate precedenti si è visto un Can furioso con il suo gruppo di lavoro. Sente ormai di non potersi più fidare di nessuno. Deren è stata licenziata e Sanem ha provato in tutti i modi a placare Divit. Intanto, Huma ha fatto delle importanti rivelazioni ai suoi figli. Leyla ha scoperto che Aylin ha mentito. Emre non è mai tornato insieme a lei.

Daydreamer, anticipazioni domenica 8 novembre 2020 della soap di Canale 5: Deren licenziata. La trama

Nella puntata odierna Sanem riceve da Mackinnon il benestare per lavorare alla nuova campagna. Il progetto è segreto. I ragazzi dell'agenzia si riuniscono a casa di Sanem e tentano di dare vita alla nuova campagna nel giro di 24 ore. Quando la concentrazione sembra venire meno, Muzaffer porta un po' di allegria. I ragazzi, alla fine, sono molto soddisfatti del risultato e il giorno seguente, corrono da Can a mostrargli i frutti del loro lavoro. Divit è sorpreso e si complimenta con loro. Inoltre, Can riconosce di avere esagerato con Deren e le chiede scusa. Can e Sanem si concedono un momento di tenerezza, finché non interviene Huma. INihat e Mevkibe invece litigano.

