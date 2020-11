Stasera in tv 15 novembre, su Rai 1 la partita Italia - Polonia di Nations League. Mancini a casa per il Covid

15 novembre 2020 a

Stasera in tv, 15 novembre, a partire dalle ore 20.30 su Rai 1 collegamento con il Mapei Stadium di Reggio Emilia per la partita di calcio dell'Italia. Gli azzurri affronteranno la Polonia nel quinto turno della fase a gironi della Nations League. La nazionale deve fare a meno del commissario tecnico Roberto Mancini, ancora a casa perché positivo al Covid 19. Gli azzurri fino ad ora hanno conquistato una sola vittoria e tre pareggi. In classifica occupano il secondo posto ad una lunghezza proprio dagli avversari di questa sera. La partita potrà essere seguita anche in streaming sulla piattaforma Rai Play.

