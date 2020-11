Stasera in tv 15 novembre, su Nove il programma: L'assassinio di Melania Rea. La nuova vita di Salvatore Parolisi

15 novembre 2020 a

Stasera in tv, domenica 25 novembre, sul Nove a partire dalle ore 21.30 è in programma l'approfondimento L'assassinio di Melania Rea. Era il 18 aprile 2011 quando Salvatore Parolisi, ex militare uccise con 35 coltellate la moglie Melania Rea nel territorio di Civitella del Tronto (Teramo). La donna, nonostante i continui tradimenti da parte del marito, non voleva separarsi. Le indagini in pochi mesi portarono all'arresto di Parolisi ed emerse anche una sua relazione clandestina con un'allieva di 25 anni della caserma dove l'uomo era militare. Dal carcere Parolisi si è sempre dichiarato innocente. In primo grado è stato condannato all'ergastolo, in secondo a trent'anni. In definitiva la pena fu ridotta a 20 dai giudici di appello di Perugia che esclusero l'aggravante della crudeltà. Ha scontato quasi metà della detenzione e grazie alla buona condotta in carcere gode già dei permessi premio: può lasciare la cella per periodi che vanno da un’ora a 15 giorni, per massimo 45 giorni all’anno. E' iscritto all'università, lavora nel penitenziario ed ha una nuova compagna. Melania, invece, non c'è più da quasi dieci anni.

