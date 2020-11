Beautiful, anticipazioni di domenica 15 novembre: Flo viene scarcerata. Ridge non si oppone, è bufera con Brooke

15 novembre 2020 a

a

a

Scoppia la lite tra Ridge e Brooke nella puntata di Beautiful che andrà in onda domenica 15 novembre su Canale5 alle 14. Dopo che Flo viene scarcerata grazie all'accordo di immunità, Ridge deve appunto informare la moglie Brooke, la quale non gradisce affatto che lui non si sia opposto nonostante avrebbe potuto farlo. Da qui il momento di tensione per la coppia.

Beautiful, accordo tra Ridge e il detective Sanchez per proteggere Thomas



Shauna, la madre di Flo, pensa che Ridge abbia provato compassione, mentre la stessa Flo le ricorda che lo stilista lo ha fatto per il figlio Thomas. Intanto Sally non si sente ancora pronta a tornare in intimità con Wyatt: vuole andarci piano visto come lui l’ha lasciata.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.