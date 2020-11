Oggi in tv 15 novembre Mezz'ora in più il mondo che verrà su Rai 3. Anticipazioni e ospiti di Lucia Annunziata e Antonio Di Bella

15 novembre 2020 a

La pandemia Covid, il vaccino, l'esito delle elezioni negli Stati Uniti. Sono i principali temi della puntata di oggi in tv, domenica 15 novembre, di Mezz'ora in più e Mezz'ora in più Il mondo che verrà. Inizio alle ore 14.30 su Rai 3 per il programma di approfondimento condotto dai giornalisti Lucia Annunziata e Antonio Di Bella. Gli ospiti della puntata di oggi: il presidente dell'Accademia dei Lincei, Giorgio Parisi; il presidente del Consiglio Superiore di Sanità, Franco Locatelli; lo storico e giornalista Paolo Mieli; il chirurgo vascolare dell'Humanitas di Milano, Paolo Spada, e il virologo della Emory University di Atlanta, Guido Silvestri.

