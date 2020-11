Live Non è la D'Urso, anticipazioni di domenica 15 novembre: Dodi Battaglia e Riccardo Fogli nel Drive In per Stefano D'Orazio

15 novembre 2020 a

a

a

Puntata ricca di ospiti e spunti quella che si preannuncia di Live Non è la D'Urso. Domenica 15 novembre dalle 21,30 su Canale5 Carmelita infatti darà vita al suo consueto show.

Ci saranno Dodi Battaglia e Riccardo Fogli, ex componenti dei Pooh che parleranno di Stefano d’Orazio, il batterista scomparso una settimana fa a causa del Covid e a cui la stessa conduttrice era molto legata. Ci sarà un Drive In per omaggiare il batterista.

Verissimo, Dodi Battaglia: "Stefano D'Orazio vero collante dei Pooh. Organizzeremo qualcosa in suo ricordo"

Poi Jessica Notaro che racconterà della sentenza che potrebbe cambiare la sua vita. L’ultimo eliminato dal Grande Fratello Vip Paolo Brosio affronterà le cinque sfere e si ricongiungerà con la presunta fidanzata di 22 anni Maria Laura De Vitis. Infine, il confronto tra Guenda Goria e l’ormai ex fidanzato Telemaco. Insomma, colpi di scena assicurati.

