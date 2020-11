Grande Fratello Vip, Selvaggia Roma e il bacio con Enock. Lui nega, lei lo sbugiarda: "Volevi fare sesso, ti ho dato il due di picche"

15 novembre 2020 a

Lite tra Enock Barwuah e Selvaggia Roma nella casa del Grande Fratello Vip. La nuova entrata all'interno del reality ha creato come ci si aspettava un po' di scompiglio anche nelle dinamiche di gruppo. L'influencer e modella ha raccontato prima di aver avuto una storia con Pierpaolo Pretelli, ora interessato a Elisabetta Gregoraci. Poi ha rivelato di aver baciato Enock Barwuah, fratello di Mario Balotelli, in una discoteca. Quest'ultimo tuttavia ha negato tutto, e inevitabilmente da iniziale schermaglia la discussione è diventata un vero e proprio scontro.

"Ci siamo baciati. Ma sono venuta qui per dire una ca**ata? Non ci siamo baciati davanti a tutti - ha sottolineato Selvaggia -. Va bene tutto ma divento stro**a. Devi avere le pa**e di dire che è vero. Non farmi passare per matta, ho anche i messaggi".

Enock ha ribadito la sua versione: "Questa è pazza, non è vero". Ma la Roma è un fiume in piena: "Mi volevi pure invitare in albergo - ha aggiunto -. E ti ho dato il due di picche, che pensi che te la davo pure? Faresti più bella figura a dire che è vero. Dici di no perché stavi già con la tua fidanzata". La lite è proseguita con entrambi i concorrenti fermi nelle loro convinzioni. Ma nella notte Enock ha confessato ad Andrea Zelletta che i messaggi sono stati inviati: "Non da me ma da un mio amico", ha precisato il fratello di Balotelli. Una versione tuttavia che convince poco.

