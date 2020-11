Non è l'Arena, stasera in tv 15 novembre su La7: gli ospiti di Massimo Giletti. Anticipazioni e argomenti. Dal Covid a Fabrizio Corona

15 novembre 2020 a

Non è l'Arena: è una puntata che si annuncia particolarmente intensa quella di stasera in tv, 15 novembre, su La7. Diversi i temi che saranno affrontati nel programma di Massimo Giletti e come sempre numerosi gli ospiti. Inizio alle 20.30. Si tornerà a parlare della disastrata sanità della Calabria, ma anche della polemica nata subito dopo l'inserimento della Campania nella zona rossa e i conseguenti attacchi del governatore Vincenzo De Luca al governo. Servizi e filmati, in studio Luigi De Magistris, Pierpaolo Sileri, Alessandro Cecchi Paone, Gianluigi Paragone, Jessica Cosenza, Sandra Amurri, Lino Polimeni, Massimo Scura e Gaetano Pecoraro. Sul tema Covid 19 e sulle conseguenze economiche, sanitarie e sociali, Massimo Giletti intervisterà l'ex ministro dell'Interno e leader della Lega, Matteo Salvini. Al dibattito parteciperanno Franco Bechis, direttore de Il Tempo, e Tommaso Labate del Corriere della Sera. Annunciata anche una intervista a Fabrizio Corona, travolto ancora dalle polemiche per la pubblicazione del suo libro. In questo caso gli ospiti saranno Asia Argento, Stefania Andreoli, Moni Ovadia ed Elisabetta Sgarbi.

