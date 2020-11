Ballando con le stelle, colpo di scena: ecco le coppie ammesse alla serata finale

Sullo stesso argomento: Elisa Isoardi super sexy a Ballando con le Stelle: Antonio Razzi le dedica una poesia

A Ballando sotto le stelle sono sette le coppie che si sfideranno nella finale, sabato 21 novembre, in diretta su Rai 1. La puntata di ieri sera si è conclusa con una sorpresa, annunciata da Milly Carlucci. La produzione ha deciso di non far disputare lo spareggio per evitare l'eliminazione, alle coppie Elisa Isoardi - Raimondo Todaro e Tullio Solenghi - Maria Ermachkova. Entrambe restano in gara per la finale dove partiranno con dieci punti di penalizzazione. Promosse alla serata decisiva anche Palo Conticini e Veera Kinnunen, Gilles Rocca e Lucrezia Lando, Alessandra Mussolini e Maykel Fonts, Daniele Scardina e Anastasia Kuzmina, Costantino Della Gherardesca e Sara Di Vaira.

