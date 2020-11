Tu si que vales, J-Ax e Mr. Rain fanno il pieno di applausi. Maria De Filippi, super complimenti | Video

15 novembre 2020 a

Sul palcoscenico di Tu si que vales due ospiti da applausi. Lui è uno degli artisti più amati del nostro Paese: J-Ax. Ed è accompagnato da un altro cantante molto apprezzato, Mr. Rain. Propongono Via di qua. Il pubblico applaude a scena aperta. E i due artisti coinvolgono gli spettatori.

Alla fine Maria De Filippi non si trattiene e mentre J-Ax sta per uscire urla: "Ax, sei proprio bravo per quello che scrivi, per come lo scrivi. E' sempre intelligente. E' sempre profondo, giusto e diretto". J-Ax ovviamente ringrazia: "E' come aver vinto un Grammy". Clicca qui per guardare il video di J-AX ft. Mr. Rain - Via di qua a Tu si que vales.

