Ballando con le stelle, Rocca e la salsa con Lucrezia Lando. In pista la madre di Gilles: "Emozione violenta" | Video

Momento emozionante a Ballando con le stelle, con i concorrenti che a sorpresa hanno ricevuto la visita di un loro caro durante l'esibizione. Quando è arrivato il momento di Gilles Rocca, che stava eseguendo una salsa con Lucrezia Lando, all'improvviso si è trovato di fronte la madre Rosalba, una donna di solito riservatissima ma che per amore del figlio stavolta ha voluto fare una eccezione.

Gilles ha abbracciato con forza la donna, per poi continuare a ballare la salsa con l'emozione alle stelle. Pochi passi magari, ma tanti abbracci. Nella clip prima dell'esibizione, la madre del concorrente ha rivelato: "Lui ha sofferto tanto a causa mia". E l'incontro è stato toccante per tutti, non solo per Gilles. "E' stata una emozione troppo violenta", ha confessato Rosalba.

