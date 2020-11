Tu si que vales, Maria De Filippi contro Sabrina Ferilli: "Che str***za". Poi si vendica con la storia romantica e la musica di Cristiano Pierangeli | Video

14 novembre 2020 a

"Ma guarda che str***a". E' Maria De Filippi ad attaccare Sabrina Ferilli durante la puntata di sabato 14 novembre di Tu si que vales, su Canale 5. Avviene durante l'esibizione di Cristiano Pierangeli, un musicista eccezionale, bravissimo nell'iprovvisazione. Elimina dal pianoforte una serie di tasti e si dice pronto a inventare sul momento una colonna sonora su una storia romantica, raccontata da Maria. De Filippi. Lei cerca di scaricare su Sabrina che si rifiuta e incassa la str***a. Poi Maria per vendetta inventa la storia proprio su Ferilli. E Pierangeli musica perfettamente, tanto da incassare uno splendido 100% dalla giuria popolare. Con il voto positivo dei quattro giurati passerebbe in finale. Gerry Scotti, Maria De Filippi e Teo Mammucari dicono subito di sì. Rudy Zerbi tentenna qualche secondo e incassa anche lui un paio di str***o. Clicca qui per guardare il numero di Cristiano Pierangeli.

