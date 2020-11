Tu si que vales, per le Three G acrobazie da favola. E Gerry Scotti le incorona: "Voi siete tanta roba" | Video

14 novembre 2020 a

Grande spettacolo come sempre a Tu si que vales nella puntata di sabato 14 novembre su Canale5. A catturare l'attenzione e lo stupore di pubblico e giuria sono state infatti le Three G, un trio fantastico capace di realizzare mille acrobazie pazzesche. Il talento delle acrobate provenienti dall'Ucraina ha conquistato davvero tutti.

L'esibizione delle Three G

"Wow, che bello, fantastico", si è lasciata scappare Belen Rodriguez. Gerry Scotti le ha incoronate: "Qui in Italia i giovani quando vedono una cosa bella come la vostra performance dicono 'Tanta roba' - ha detto il giurato - e voi siete tanta roba". "Grazie", hanno replicato le Three G. "Mai visto un gruppo di acrobate donne capaci di gesta simili", ha aggiunto Scotti. Dal canto loro le Three G hanno dimostrato la loro bravura, anche se non sapendo parlar bene l'italiano non si sono sbilanciate più di tanto con le parole. Tant'è che Rudy Zerbi ha ironizzato: "E' stato bello chiacchierare con voi", ha affermato. Ma con il talento che hanno evidenziato la poca loquacità si può pure perdonare.

