Tu si que vales, Maria De Filippi provoca Sabrina Ferilli ancora sulle pashmine. L'attrice: "Non ti dico più un ca**o" | Video

Ancora un momento divertente a Tu si que vales nella puntata di sabato 14 novembre con le continue provocazione di Maria De Filippi all'amica Sabrina Ferilli. La moglie di Maurizio Costanzo ha fatto nuovamente sentire un vocale inviatole dall'attrice, che ha subito rimarcato la cosa: "E ma da adesso in poi non ti dico più un ca**o", ha affermato con divertente accento romanesco. Ma la De Filippi ha proseguito divertita a far ascoltare il file audio, che ha avuto come oggetto ancora la famosa pashmina.

Le pashmine di Sabrina Ferilli

In pratica Sabrina si è lamentata del gusto a suo dire di poca qualità da parte dell'amica Maria, lamentando pure il fatto di una eccessiva sua parsimonia: "Te sempre robe de pochi picchi", ha sottolineato la Ferilli sempre in dialetto capitolino. Quindi due uomini hanno portato alla Ferilli tre pashmine scelte per lei da Maria: "Poca roba, per carità", ha replicato Sabrina. "Dammi i soldi la prossima volta, poi mi regolo io". Risate generali in studio e tra il pubblico.

