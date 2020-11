Tu si que vales, Gerry Scotti collegato da casa per il Covid. Il saluto ai colleghi: "Sono giurato e spettatore insieme" | Video

14 novembre 2020 a

Puntata inedita quella di sabato 14 novembre a Tu si que vales su Canale5. Gerry Scotti infatti non ha potuto essere presente negli studi Mediaset per far parte della giuria del programma, a causa della positività al Covid. Il conduttore era collegato da casa sua e un monitor con le immagini di lui è stato posizionato nella consueta postazione dove Gerry segue la trasmissione.

Gerry da casa

A inizio puntata Maria De Filippi lo ha salutato insieme agli altri colleghi giurati e ai presentatori. Lui ha ammesso: "Sono giurato e allo stesso tempo spettatore - ha spiegato - sono nella stessa posizione di quando guardo la tv. Sono un privilegiato". L'auspicio tuttavia è che presto il buon Gerry Scotti torni presente sul palco di Tu si que vales.

