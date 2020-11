Ballando con le stelle, Bruno Vespa danza poco e parla del suo libro con Milly Carlucci: gelo con Selvaggia Lucarelli | Video

14 novembre 2020 a

a

a

Una veste inedita per Bruno Vespa nella puntata di Ballando con le stelle di sabato 14 novembre su Rai1. Il popolare giornalista si è esibito come ballerino per una notte, regalando in realtà ben pochi passi. Vespa è infatti rimasto fermo e impassibile seduto sul tavolino della scenografia, mentre i maestri danzavano intorno a lui. Per il giornalista tuttavia l'occasione è stata propizia per presentare il suo nuovo libro con il titolo "lungo alla Wertmuller", come lo ha definito Milly Carlucci: "Perché l'Italia amò Mussolini (e come ha resistito alla dittatura del virus)".

Dopo il tanto agognato ballo, Vespa ha parlato con la padrona di casa, facendo il focus sulla situazione attuale della pandemia e lanciando un messaggio di speranza per il futuro. Nessuno scambio di battute con la giuria, in particolare con Selvaggia Lucarelli, con cui il rapporto non è certo dei migliori e con la quale è andato in scena pochi giorni fa uno scontro proprio a La vita in diretta.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.