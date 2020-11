Tu si que vales, il talento di Yuri incanta tutti. Belen non si trattiene e sale sul palco: balletto da brividi | Video

14 novembre 2020 a

a

a

Puntata subito vivace quella di Tu si que vales di sabato 14 novembre, con Belen Rodriguez subito protagonista. Il talento del ballerino Yuri ha infatti conquistato i giudici, soprattutto Maria De Filippi, entusiasta per l'esibizione del ragazzo.

Ed è a questo punto che la showgirl argentina, conduttrice del programma insieme a Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara, ha deciso di salire sul palco, togliendosi le scarpe e improvvisando un cha cha cha con Yuri.

Balletto tra Yuri Orlando e Belen

Il risultato come sempre quando di mezzo c'è Belen, è stato elettrizzante, con movenze sexy ed eleganti. Il ballerino è stato promosso a pieni voti: "Sono passi che non conosco bene - ha ammesso la showgirl - ma lui è stato molto bravo". E Gerry Scotti ha applaudito e apprezzato da casa per la positività al Covid.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.