Ballando con le Stelle, Elisa Isoardi super sexy con Raimondo Todaro. Razzi le dedica una poesia

14 novembre 2020 a

a

a

C'era grande attesa per il ritorno a Ballando con le Stelle della coppia formata da Elisa Isoardi e Raimondo Todaro. Nella puntata del dance show di Rai1 del 14 novembre, la conduttrice ex di Salvini si è presentata super sexy: abito nero a far intravedere le gambe, corpetto nero e seno prorompente. Il paso doble è stato molto sensuale e apprezzatissimo dalla giuria.

"Raramente abbiamo visto una coppia così assortita" sentenzia Carolyn Smith. Piovono tre dieci, un nove e un otto per un totale di 47 punti che lanciano la coppia - in attesa del televoto - verso un possibile ripescaggio. A chiosare la bella e apprezzata prestazione, la poesia del politico e ospite fisso Antonio Razzi: "Il mio cuore lancia petardi" riferito alla Isoardi, la sua preferita.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.