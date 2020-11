Ballando con le Stelle, Ninetto Davoli contro Selvaggia Lucarelli: "Tu hai problemi"

14 novembre 2020 a

a

a

Esibizione "fuori controllo" di Ninetto Davoli che si è esibito - con Ornella Boccafoschi - nel torneo di spareggio di Ballando con le Stelle, il dance show di Rai1 di sabato 14 novembre.

Bruno Vespa prova la coreografia di Ballando con le Stelle I Video

L'attore ha ballato con grinta e determinazione e appena finito ha detto due volte "vaf******o" come fosse una liberazione. Poi è ne ha avuto anche per la giuria. "Tu hai problemi" ha detto a Selvaggia Lucarelli. Poi a Carolyn Smith: "Non capisco cosa devo fare. Ballare, non ballare, qui sembra il circo". Milly Carlucci però spegne il fuoco della polemica e dalla giuria si limitano ai voci. Carolyn dà 6, Selvaggia 0.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.