Domenica In, anticipazioni 15 novembre ospiti Mara Venier: Tiziano Ferro e Sinisa Mihajlovic

Puntata ricca di sorprese e ospiti quella di Domenica In - oggi domenica 15 novembre 2020 - su Rai1 a partire dalle ore 14.

Mara Venier inizierà con una intervista a Tiziano Ferro, collegato da Los Angeles presenterà alcune canzoni tratte dal nuovo album di cover “Accetto miracoli: l’esperienza degli altri”. Poi Sinisa Mihajlovic, ospite in studio insieme alla moglie Arianna, interverrà per raccontare la sua battaglia contro la leucemia e contro il Covid, da cui è nato il libro autobiografico “La partita della vita”. Quindi il giornalista e scrittore Mario Calabresi ricorderà la figura di Carlo Saronio che ha ispirato il suo ultimo libro “Quello che non ti dicono”. Per lo spazio dedicato all’ informazione medico-scientifica sul Covid con il virologo Fabrizio Pregliasco e il professor Antonio Rebuzzi, direttore della Terapia Intensiva Cardiologica del Policlinico Gemelli. In collegamento Franco Antonello, il papà di Andrea, un ragazzo autistico di 27 anni, per raccontare la loro bellissima storia raccontata nel libro in uscita in questi giorni “La valigia Aran”. Collegamento anche con Selvaggia Lucarelli.

