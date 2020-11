L'Eredità, Flavio Insinna e la soluzione della Ghigliottina: "La parola che ti scalda". Massimo perde così 30 mila euro

Su Rai 1 la risposta che fa cadere dalle nuvole il campione

L'Eredità su Rai1 di sabato 14 novembre 2020. Il valore della Ghigliottina è di 30 mila euro e il campione Massimo deve legare tre parole nella prova finale. Sono: "taglio", "pietanza", "peccato", "pilota" e "antica". Parte il minuto per determinare la parola del campione che vale appunto 30 mila euro.

"Ho scritto qualcosa per non lasciare in bianco", dice Massimo che fa la similitudine di "come a scuola". Così scrive la parola "originale" come termine che accomuna tutte e cinque.

Flavio Insinna svela la risposta: "Lo so, la tua era più originale, ma ecco la parola che ci scalda". La soluzione era "fiamma".

