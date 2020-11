Sulla Via di Damasco, il 15 novembre su Rai1 ospite Brunello Cucinelli: parlerà di economia post Covid

14 novembre 2020 a

a

a

Appuntamento in tv, 15 novembre 2020, con la trasmissione "Sulla Via di Damasco" (Rai1 ore 8,50). Pandemia, inquinamento, crisi climatica: sono fattori che hanno messo in ginocchio l’economia. E mentre, come ha detto Papa Francesco, un “virus invisibile continua a causare ferite”, imprenditori controcorrente promuovono la speranza di una nuova economia. Tra questi, Brunello Cucinelli, lo stilista e imprenditore umbro, ospite di Eva Crosetta.

Cucinelli racconterà la sua formula di impresa umanistica, con gli incontri e gli insegnamenti che hanno sostenuto le sue scelte di uomo e industriale. Si parlerà anche degli scenari e delle sfide post pandemia.

