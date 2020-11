Grande Fratello Vip, Selvaggia Roma è subito hot: si fa palpare il seno rifatto dagli altri inquilini: "Complimenti al chirurgo" | Foto

14 novembre 2020 a

a

a

Momenti particolarmente hot all'interno della casa del Grande Fratello Vip. Tutto merito di Selvaggia Roma, il cui ingresso ha decisamente messo un pizzico di pepe in più nel reality e nel gruppo. Dopo gli ingressi deludenti di Paolo Brosio (subito eliminato al televoto) e Stefano Bettarini (squalificato per una espressione blasfema), ora Selvaggia Roma sembra davvero promettere bene. La giovane influencer ha avuto dei brevi flirt con Pierpaolo Pretelli e Enock Barwuah, con cui avrebbe avuto una storia da discoteca mentre lui era già fidanzato.

Tutto smentito dai diretti interessati, compreso il fratello di Mario Balotelli. Tuttavia Selvaggia Roma non si è scoraggiata e ha regalato nella notte tra venerdì 13 e sabato 14 novembre un momento fortemente trash. La ragazza ha sempre ammesso di aver fatto ricorso al chirurgo per labbra, lato b e seno. E così ha voluto offrire ai compagni di avventura nella casa del Grande Fratello il test di quanto ha modificato a livello estetico. Tommaso Zorzi (gay dichiarato) non si è tirato indietro e ha toccato per certificare la qualità dei seni: "Complimenti al chirurgo", si è lasciato scappare l'influencer. Il tutto alle 4 del mattino. Complimenti ai quali si sono associati anche i nottambuli dei social.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.