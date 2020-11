Stasera in tv 14 novembre, su Rai Premium Doc nelle tue mani e L'allieva 3. Serata dedicata alle repliche

14 novembre 2020 a

Stasera in tv, 14 novembre, su Rai Premium programmazione dedicata alle repliche delle principali fiction delle altre reti Rai, come spesso accade. Si inizia alle 21.20 quando la serie protagonista è Doc nelle tue mani. E' in programma l'episodio numero 15 della prima serie. Il titolo è Veleni. Finalmente Andrea viene a sapere che Dario Corolla, specializzando che ha cacciato nel giorno in cui gli hanno sparato, ha dichiarato che lui ha ordinato di falsificare i risultati del test sul Satonal. Intanto viene ricoverato il famoso medico Nicola Forti. Terminato Doc nelle tue mani, alle ore 22.15 l'undicesimo episodio della serie L'Allieva 3. Il fratello di Conforti viene coinvolto in un caso di omicidio e purtroppo gli indizi sembrano inchiodarlo, nonostante si sia sempre professato innocente. Alice e Claudio gli credono e cercano di scagionarlo.

