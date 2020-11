Stasera in tv 14 novembre, su Rai Movie in seconda serata il film Bel Ami storia di un seduttore. La trama

14 novembre 2020 a

Bel Ami storia di un seduttore è il film in programma stasera in tv, 14 novembre, su Rai Movie in seconda serata, inizio alle ore 23.30. E' una pellicola drammatica e romantica del 2012, produzione francese, inglese e italiana. Regia a cura di Declan Donnellan e Nick Ormerod. Mentre del cast fanno parte Robert Pattinson, Kristin Scott Thomas, Uma Thurman, Christina Ricci, Natalia Tena, Holliday Grainger, Colm Meaney, Philip Glenister, James Lance, Pip Torrens. Siamo nella Parigi del XIX secolo e un povero ex militare, in cerca di fortuna, passa in rassegna i letti delle donne più in vista della capitale francese per crearsi una nuova posizione.

