Stasera in tv 14 novembre, su Tv8 c'è Il collezionista di ossa: cast stellare, trama e trailer | Video

14 novembre 2020 a

Appuntamento con il thriller in prima serata su Tv8 sabato 14 novembre. Alle 21,30 andrà infatti in onda Il collezionista di ossa, con cast da sogno con Denzel Washington e Angelina Jolie nel ruolo dei protagonisti. Questo il trailer del film datato 1999.

La trama è incentrata su un diabolico serial killer che terrorizza Manhattan. L'omicida pare giocare al gatto col topo con la polizia e si diverte a lasciare criptici indizi su ogni scena del crimine. La sfida è raccolta dal noto criminologo Lincoln Rhyme (Denzel Washington), una leggenda nel campo delle investigazioni scientifiche, nonché autore di numerosi best sellers. Purtroppo Rhyme, in seguito a un incidente mentre era in servizio, si ritrova costretto su un letto, tetraplegico. Toccherà alla giovane poliziotta Amelia Donaghy (Angelina Jolie) essere le sue gambe, le sue braccia, i suoi occhi. Thriller di stampo classico diretto da Phillip Noyce. Nel cast anche Luis Guzmán, Bobby Cannavale, Ed O'Neill, Queen Latifah, Michael Rooker, Olivia Birkelund, Mike Mcglone e Leland Orser.

