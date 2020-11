Stasera in tv 14 novembre, su Rai Movie il film In her shoes se fossi lei. La trama

14 novembre 2020 a

Stasera in tv, sabato 14 novembre, su Rai Movie è in programma il film dal titolo In Her Shoes, se fossi lei. Inizio alle ore 21.10 per questa commedia americana del 2005. A dirigerla è Curtis Hanson, mentre a recitare nei ruoli principali sono Cameron Diaz, Toni Collette, Shirley MacLaine, Anson Mount, Richard Burgi. La trama. Due sorelle, Rose e Maggie, in comune hanno soltanto il dna. La prima è un avvocato di grido, la seconda una bella ragazza interessata soprattutto alle feste e al divertimento. Hanno anche lo stesso numero di scarpe. Dopo un terribile litigio, Rose caccia di casa Maggie che non avendo un posto dove andare, si mette alla ricerca della nonna che non vede da anni.

