Verissimo, Andrea e Arianna di Uomini e Donne: "Matrimonio? Parliamo più di figli"

14 novembre 2020 a

Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione - ospiti di Verissimo, sabato 14 novembre su Canale5 - si raccontano un anno dopo la loro uscita, da coppia, da Uomini e Donne. "Tutto è nato per caso, accompagnai un amico per Grande Fratello. Non volevo farla la prima esperienza, mia mamma non stava bene. Mi convinse lei... Dopo che è venuta a mancare mi è cambiata la vita. Poi Maria De Filippi mi ha dato un'altra chance. E lì ho conosciuto Arianna" svela Andrea.

"Io ero andata in tv per lui, lo avevo seguito. Ho visto qualcosa di diverso: ragazzo serio, di cuore, con valori saldi. Ci ho provato e ho avuto ragione" racconta invece Arianna. Dopo le lacrime, qualche sorriso per la coppia seguita dai fan per la grande semplicità: "La convivenza durante il lockdown? Dura. Capita di litigare, anche per una fetta di guanciale". Poi i due sul futuro: "Matrimonio? Parliamo più di figli" svela la coppia.

