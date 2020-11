Stasera in tv 14 novembre, su Rai4 Jean Claude Van Damme in We die young: trama e trailer | Video

14 novembre 2020 a

Appuntamento con l'action crime nella prima serata di sabato 14 novembre su Rai4. Alle 21,20 infatti andrà in onda We die young, diretto dall’esordiente Lior Geller con Jean Claude Van Damme protagonista. Questo il trailer ufficiale del film.

La trama è incentrata sul quattordicenne Lucas, che cerca di tenere il fratellino di appena dieci anni lontano dalla violenza della strada, ma quando un reduce della guerra in Afganistan si trasferisce nella casa vicino la loro, per i due ragazzini si prospetta la possibilità di seguire un giusto esempio. Lucas proverà a lasciarsi alle spalle la criminalità anche grazie al supporto del vicino Daniel disposto a battersi per loro e a dargli una vita libera dalla criminalità.

