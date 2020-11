Verissimo, Dodi Battaglia: "Stefano D'Orazio vero collante dei Pooh. Organizzeremo qualcosa in suo ricordo"

14 novembre 2020 a

Dodi Battaglia - ospite di Verissimo, nella puntata di sabato 14 novembre su Canale5 - racconta l'addio a Stefano D'Orazio, il batterista e autore dei Pooh, deceduto pochi giorni fa.

"Lui è stato il vero collante dei Pooh. Stefano era bravo a gestire la parte artistica del nostro gruppo, altrimenti non saremmo durati 50 anni. E poi con un sorriso sapeva sdrammatizzare le situazioni negative facendoci vedere più in là del problema di quel momento. Aveva una grande umanità e onestà intellettuale" racconta Dodi. D'Orazio è morto anche a causa del Covid. "Speravo potesse guarire come capitato ad altri. Il funerale? Non ancora focalizzato quello che è successo. Mancherà un perno della mia vita. Qualcosa faremo per ricordarlo. Un concerto, un libro, una canzone" annuncia alla fine.

