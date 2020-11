Stasera in tv 14 novembre, su La7 il film Indovina chi viene a cena. La trama

14 novembre 2020 a

Stasera in tv, 14 novembre, su La7 un grande classico del cinema: Indovina chi viene a cena. Inizio alle ore 21.15 per questo film che vede alla regia Stanley Kramer e che conta su un cast da favola: Spencer Tracy, Sidney Poitier, Katharine Hepburn, Katharine Houghton. Commedia americana del 1967, racconta la storia di Joey che decide di sposare un medico di colore, John. E' convinta di non trovare alcuna difficoltà in famiglia, visto che il padre è un brillante giornalista di tendenze liberali. Ma non è così. Inizialmente l'uomo si oppone e gli servirà un lungo colloquio con la figlia per capire che sta tenendo un atteggiamento da razzista.

