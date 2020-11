Stasera in tv 14 novembre, su Iris il film Return to sender, restituire al mittente. La trama

14 novembre 2020 a

a

a

Stasera in tv, sabato 14 novembre, su Iris a partire dalle ore 21.10 è il programma il film dal titolo Return to sender, restituire al mittente. Thriller del 2015, produzione americana, vede alla regia Fouad Mikati. Del cast invece fanno parte Rosamund Pike, Nick Nolte, Rumer Willis, Shiloh Fernandez, Scout Taylor-Compton, Camryn Manheim, Illeana Douglas, Alexi Wasser, Tony Bentley, Patrick Kearns. La trama. Un misterioso criminale aggredisce una infermiera di una cittadina. Viene arrestato ma la donna inizia a fargli regolarmente visita in carcere, nonostante i consigli contrari del padre. Tra i due nasce una amicizia. Non manca il colpo di scena finale.

