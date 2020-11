Stasera in tv 14 novembre, su Italia 1 Biancaneve e il cacciatore. La trama del film

14 novembre 2020 a

Biancaneve e il cacciatore. Film di fantasia del 2012, produzione americana, regia di Rupert Sanders. E' in programma stasera in tv, 14 novembre, su Italia 1 con inizio alle ore 21.20. Del cast fanno parte Kristen Stewart, Chris Hemsworth, Charlize Theron, Ian McShane, Sam Claflin, Eddie Izzard, Ray Winstone, Stephen Graham, Toby Jones, Bob Hoskins, Nick Frost. Variante della classica favola Biancaneve e i sette nani. Nel film di Sanders il cacciatore diventa l'alleato numero uno della splendida ragazza per vendicarsi della crudele regina. E anche i sette nani alla fine sono dalla parte del cacciatore in questa fiaba molto particolare.

