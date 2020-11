Stasera in tv 14 novembre, su Rete 4 il film The Bourne Supremacy con Matt Damon. La trama

14 novembre 2020 a

Stasera in tv, 14 novembre, su Rete 4 è in programma il film dal titolo The Bourne Supremacy. Inizio alle ore 21.25 per questa pellicola di spionaggio, realizzata nel 2004, produzione tedesca e americana. La regia è stata curata da Paul Greengrass, mentre del cast fanno parte Matt Damon, Franka Potente, Joan Allen, Brian Cox, Julia Stiles, Karl Urban. La trama. Il film racconta la storia di Jason Bourne che abbandona la vita di agente segreto. Ma è costretto a tornare ancora una volta in missione per scoprire chi ha commesso un duplice omicidio facendo cadere le colpe proprio su di lui.

