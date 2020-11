Stasera in tv, 14 novembre, su Rai2 un altro episodio di S.W.A.T. Anticipazioni e trama

14 novembre 2020 a

Stasera in tv, oggi sabato 14 novembre, su Rai2 va in onda un'altra puntata della serie americana S.W.A.T. (ore 21,05) riferita alla terza stagione. Episodio che si racconta all'interno del mondo della boxe.

La trama: la puntata in prima visione, in onda questa sera, porterà gli agenti guidati da Daniel Harrelson ad indagare in uno strano rapimento pianificato per ricattare un promettente pugile, mentre Tan e Bonnie affrontano situazioni nuove e sconvolgenti e Luca cerca di adattarsi al suo nuovo incarico.

