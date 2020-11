Amici di Maria De Filippi, Martina balla e convince Lorella Cuccarini: "Sei una bomba" I Video

14 novembre 2020 a

Nella classe 2020/2021 di Amici di Maria De Filippi 20 entra anche la ballerina Martina. Il suo temperamento e la forte consapevolezza convincono in particolare Lorella Cuccarini - nuova professoressa del talent di Canale5 - che si esalta dopo la prova e gli urla "sei una bomba" durante la puntata del 14 novembre.

Venti anni, da cinque balla latino-americano, Martina è "cresciuta guardando Amici" svela la De Filippi. Non incanta la professoressa Celentano: "Hai un bel potenziale, ma tanto da studiare. Soprattutto classico". Ma basta il sì di Lorella per prendersi la felpa ed essere tra i concorrenti di questa nuova stagione 2020/2021. Clicca qui per vedere il video con l'esibizione di Martina.

