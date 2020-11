Amici di Maria De Filippi, canta Esa e Alessandra Amoroso apprezza: "Ma che figo è? I Video

14 novembre 2020 a

Esa, 21 anni nato in Francia ma trasferitosi in Italia da piccolo, conquista lo studio di Amici di Maria De Filippi 20 - il talent show di Canale5 in onda oggi sabato 14 novembre - cantando una sua canzone. "Ha sempre detto alla mamma di amare la musica" racconta la De Filippi. A nove anni studia chitarra, pianoforte e percussioni etniche, già direttore d'orchestra, vuole fare il cantante.

Il banco glielo concede Rudy Zerbi - in extremis - dopo che sia Arisa che Anna Pettinelli gli negano la felpa. Ma è ad Alessandro Amoroso che piace in modo particolare: dai banchi l'ex concorrente, ospite come tutti i vincitori delle precedenti edizioni, si lascia sfuggire un "ma che figo è" mentre il cantautore si cimenta. Clicca qui per guardare il video con l'esibizione di Esa.

