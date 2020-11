Amici, Sangiovanni: chi è il cantante che Arisa non ha voluto

14 novembre 2020 a

Si chiama Sangiovanni il primo concorrente che entra a far parte della squadra di Amici di Maria De Filippi, la trasmissione di Canale5 arrivata all'edizione numero 20. Vero nome Damian Giovanni Pietro, ha scelto il nome d'arte Sangiovanni "Perché mi dicono non sembro un santo e non ho la faccia da bravo ragazzo".

Diciotto anni da compiere il prossimo 9 gennaio, il giovane cantante si cimenta in un suo brano che conquista Rudy Zerbi e Anna Pettinelli. Non Arisa - nuova professoressa del talent - che dice "non saprei come lavorarci". Ma quest'anno basta aver un sì per far parte della classe e avere la felpa. Sangiovanni si prende il banco in prima fila, occupato da Irama, tra gli applausi del pubblico.

