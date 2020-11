Ballando con le Stelle, stasera Costantino della Gherardesca riuscirà a beffare la giuria? Tutti i suoi guai fisici

14 novembre 2020 a

Costantino Della Gherardesca è il personaggio più discusso dell'edizione 2020 di Ballando con le Stelle, lo show del sabato sera in onda su Rai1 (oggi 14 novembre a partire dalle ore 20,35). La giuria lo ha sempre messo in fondo alla classifica, poi il pubblico - che lo ama insieme a Sara Divaira - con il televoto lo ha sempre salvato facendogli recuperare terreno. Sicuramente non è un ballerino provetto, ma la sua simpatia è stata premiata sin qui.

Sui social Costantino - conduttore storico di Pechino Express e discendente per via materna da una famiglia aristocratica toscana - ha raccontato un po' guai fisici avuti nella sua vita. E che rappresentanto degli handicap negli esercizi del ballo. Costantino racconta di avere un ginocchio fuori ordine dopo essere finito sotto una valanga, una gamba "non perfetta" dopo essere caduto in una piscina vuota, di essere stato operato all'ernia del disco ad appena 25 anni (a 38 invece la seconda) e di avere una lunga lista di specialisti che lo controllano.

