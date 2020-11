Amici, Lorella Cuccarini nuovo giudice. Da La notte vola al litigio in Rai con Matano: "Maschilista con ego smisurato" | Video

14 novembre 2020 a

Al via sabato 14 novembre l'edizione numero 20 di Amici, ovviamente con Maria De Filippi. Dalle 14,10 su Canale5 ripartirà dunque il talent show più longevo della tv. Tra le novità anche quella di Lorella Cuccarini come insegnante di danza. Una carriera che prese il via dal celebre pezzo La notte vola, cantata e ballata in una modalità ancora oggi cult. Il video:

La showgirl ha lasciato bruscamente nei mesi scorsi la Rai dopo l'esperienza non certo positiva a La vita in diretta su Rai1. Non tanto in termini di ascolti, visto che la trasmissione è una delle certezze del pomeriggio Rai, quanto piuttosto nei rapporti con il collega Alberto Matano, definito dalla stessa Cuccarini un "maschilista dall'ego smisurato". Insomma, un divorzio rumoroso e ora arriva l'opportunità con Maria De Filippi ad Amici.

Lorella ha descritto così la chance di fare da giurata al noto talent: "La chiamata di Maria è come una carezza", ha scritto su Instagram. Appuntamento dalle 14,10 su Canale5.

