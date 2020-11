Bruno Vespa contro Selvaggia Lucarelli, nuovo scontro a Ballando con le stelle?

14 novembre 2020 a

Nuovo scontro tra Bruno Vespa e Selvaggia Lucarelli, stasera sabato 14 novembre a Ballando con le Stelle, su Rai 1? Il sospetto che ci possa essere un altro battibecco è più che legittimo, considerando cosa è accaduto nei giorni scorsi quando i due non se le sono mandate a dire nel corso de La vita in diretta, tra l'altro sul tempa Covid. Ad un certo punto il giornalista parlando dei biologi ha detto "non bisogna fare il tifo", ovviamente non si riferiva al loro lavoro, ma alle diverse posizioni dei professionisti che potrebbero aver avuto una influenza sui comportamenti attuali. Come al solito Selvaggia Lucarelli prende la palla al balzo provoca: "Non capisco cosa intende Bruno Vespa? C'è qualcuno che fa il tifo per il Covid, per le catastrofi, per le morti?". A Vespa bastano due parole per spiegare che intendeva dire no ai tifosi delle due scuole di pensiero. E puntualizza: "Io non tifo per nessuna". Stasera Bruno Vespa sarà Ballerino per una notte a Ballando con le stelle, al cospetto di Milly Carlucci e della polemica giuria.

