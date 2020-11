Amici, al via la ventesima edizione: novità Arisa. Prima i successi a Sanremo, ora è il simbolo contro il body shaming | Video

14 novembre 2020 a

a

a

Inizia sabato 14 novembre la ventesima edizione di Amici, curata da Maria De Filippi. Grandi novità anche nel cast dei professori: oltre alle certezze rappresentate da Alessandra Celentano e Veronica Peparini, ci sarà Lorella Cuccarini che torna al vecchio amore della danza a Mediaset. La Cuccarini sostituirà Timor Steffens, mentre Arisa nel canto prende il posto di Stash e affiancherà Rudy Zerbi e Anna Pettinelli. Ma andiamo a conoscere meglio proprio Rosalba Pippa, conosciuta ovviamente con il nome d'arte di Arisa, si è sempre distinta per i suoi look particolari, dal debutto a Sanremo con Sincerità, poi il successo tra i big con La Notte e Controvento. Nelle ultime settimane è uscito il suo nuovo singolo Ricominciare ancora: questo il video.

Ma Arisa in questi ultimi tempi è diventata anche un simbolo contro il body shaming: virale soprattutto una foto in bikini in cui la cantante appariva al naturale, senza filtri e mettendo in evidenza anche i difetti fisici. Uno scatto che fece molto discutere, scatenando dibattiti sull'opportunità o meno di farsi vedere completamente senza filtri.

Arisa ha poi proseguito nella sua battaglia, con un messaggio sempre al naturale su Instagram e un invito alle donne a non sentirsi mai sbagliate. Insomma, la cantante paladina contro il body shaming, un tema per il quale indubbiamente Arisa ha sofferto in questi anni. Ora, dopo aver fatto la giudice a X Factor, ecco un'altra opportunità con Amici.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.