Tu si que vales, ma cosa accadrà stasera a Sabrina Ferilli? Ancora provocazioni di Maria De Filippi? | Video

Ma sarà un sabato tranquillo per Sabrina Ferilli durante Tu si que vales di stasera 14 novembre, su Canale 5? Oppure dobbiamo aspettarci ancora emozioni particolari e magari anche paura, come accaduto nella puntata precedente, quando ha dovuto combattere contro i ragni e la paura dell'altezza? I sospetti vengono guardando il video pubblicato da wittytv.it nella giornata di venerdì 13 novembre. Un video in cui il titolo è più che enigmatico: sarà un sabato tranquillo per Sabrina? Oppure, viene da chiedersi, Maria De Filippi la prenderà ancora una volta simpaticamente di mira? Guarda il video di presentazione pubblicato venerdì da wittytv.it.

