Stasera in tv 14 novembre, su Canale 5 torna Tu si que vales. Le anticipazioni

14 novembre 2020 a

a

a

Tu si que vales: stasera in tv, sabato 14 novembre, su Canale 5 torna uno dei programmi più amati delle televisioni del gruppo Mediaset. Come al solito alla conduzione Belen Rodriguez, affiancata da Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara. La giuria vip è la solita: Rudy Zerbi, Maria De Filippi, Teo Mammucari e Gerry Scotti (dovrebbe essere una delle puntate registrate prima che Scotti risultasse positivo al Covid). Alla guida della giuria popolare Sabrina Ferilli. Anche per la serata di oggi sono annunciati numeri ed esibizioni molto particolari. Ma ovviamente non mancheranno nemmeno i concorrenti che purtroppo dimostreranno di non essere all'altezza e lasceranno al pubblico solo sorrisi. Guarda il video di presentazione della puntata.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.