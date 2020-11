A sua immagine, oggi 14 novembre su Rai1. Lorena Bianchetti racconta chi sono i nuovi poveri

14 novembre 2020 a

Torna - oggi sabato 14 novembre - l'appuntamento con “A sua immagine” su Rai1 (ore 15,30). Chi sono i nuovi poveri? Chi li sostiene? Come interviene la Chiesa? Con la pandemia “si incomincia a vedere gente – ha detto Papa Francesco - che ha fame, perché non può lavorare”. Le conseguenze della pandemia pesano sulle famiglie e creano nuovi poveri nella classe media. A tutto ciò si unisce il tema del lavoro, con la sofferenza sperimentata da tante categorie di lavoratori.

A parlarne, in studio con Lorena Bianchetti, il cardinale Matteo Zuppi, in prima linea per il sostegno alle nuove povertà e Domenico Iannacone, giornalista e volto noto della Rai. Le storie di Franca, dalla Puglia, che ha perso gran parte del reddito proveniente dalla sua attività commerciale e quella di Padre Pier Luigi Maccalli, rapito in Africa, ricevuto dal Papa e impegnato per gli ultimi del mondo, forniranno uno spaccato della vita quotidiana in Italia e all’estero al tempo del Covid.

