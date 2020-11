Il Provinciale in Umbria: oggi 14 novembre su Rai2. Gli eremi e le loro storie protagonisti

14 novembre 2020 a

Umbria protagonista della puntata di oggi, sabato 14 novembre 2020, de "Il Provinciale". Il programma - in onda su Rai2 alle 17,10 - dedicherà la puntata agli eremi del Cuore Verde d'Italia e alle sue storie.

Partendo dalla cima del Monte Subasio, il conduttore Federico Quaranta percorrerà una strada che attraversa i luoghi d’eremitaggio come l’Eremo delle Carceri e il Santuario di Monteluco, ma tocca soprattutto storie eremitiche di ieri e di oggi, come quella di Teresa, una donna di novantuno anni che dal 1986 vive, completamente sola e senza corrente elettrica, sulla cima del Monte Fionchi, sopra Spoleto. O ancora quella di Pietro, unico residente di un paese disabitato, Colle Olivo. Poi finale sul Monte Sant’Angelo, dove si ergeva un antico eremo dedicato a San Michele, il soldato di Dio, che si racconta fosse apparso lì all’eremita Lazzaro. In mezzo non poteva mancare una tappa culinaria: dallo chef Giorgione, romano di nascita e umbro d’adozione, che su questo territorio ha trovato gli elementi ideali, dal clima alla specificità della terra, per costruire una filosofia del cibo che nasce dal rispetto delle materie prime.









